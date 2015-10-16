Венгер может покинуть «Арсенал», но при одном условии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его команда достойно выступает в еврокубках.

«Я планирую доработать свой контракт с «Арсеналом» до конца, чтобы вернуть большие победы в клуб. Я готов покинуть «Арсенал», но только в том случае, когда пойму, что он может стать лучше без меня. Сейчас я отвечаю за результат команды.

Наши результаты в Лиге чемпионов далеки от идеала. Но мы сыграли в Европе более 150 матчей, но журналисты всегда выбирают самые неудачные. Если вы посмотрите на процент выигранных матчей в Европе, то увидите, что «Арсенал» в топ-5», – заявил Венгер.

После восьми туров «Арсенал» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги в «Манчестер Юнайтед».