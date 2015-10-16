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    Венгер может покинуть «Арсенал», но при одном условии

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его команда достойно выступает в еврокубках.

    «Я планирую доработать свой контракт с «Арсеналом» до конца, чтобы вернуть большие победы в клуб. Я готов покинуть «Арсенал», но только в том случае, когда пойму, что он может стать лучше без меня. Сейчас я отвечаю за результат команды.

    Наши результаты в Лиге чемпионов далеки от идеала. Но мы сыграли в Европе более 150 матчей, но журналисты всегда выбирают самые неудачные. Если вы посмотрите на процент выигранных матчей в Европе, то увидите, что «Арсенал» в топ-5», – заявил Венгер.

    После восьми туров «Арсенал» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.10.2015 06:41
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    Комментарии (18)
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    dzvinka
    1444978841
    дык а кем его заменить то? и сколько времени потребуется сменщику чтобы разгрести клуб, в котором уже небойсь все от уборщици до игроков сделано "под стиль" Венгера.
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    Faith
    1444992004
    Если уйдет будет как с Рубином
    Ответить
    Snerg
    1444997081
    После восьми туров "Арсенал" делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги в "Манчестер Юнайтед". --------------------
    ----- так В мю или С мю? открыли сайт безграмотных.
    Ответить
    Marchen
    1445004561
    Арсенал играет красиво и технично, это нравится публике! Состав сыгран, в этом году обязательно что-нибудь возьмут.
    Ответить
    Bolela-armeez
    1445019690
    мне всегда была симпатична эта команда
    Ответить
    salford
    1445060186
    cкорее бы ты понял арсен, что изжил себя в арсенале для клуба ты обуза. иди в другой клуб и как можно скорее. и тебе будет лучше и арсеналу.
    Ответить
    Friedrich Zimmerman
    1445077695
    Да хорошая команда . Приятно смотреть на их матчи . Венгер построил эту команду , и не хочется чтобы кто-то его разрушал
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    DrDoom
    1445162376
    Хочется что бы Босс ушёл на самой высокой ноте
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    KryptoN
    1445194505
    По факту, Арсен делает результат, это все видят. Да, давно нету больших титулов, и старт в ЛЧ сразу же с двух поражений... Но это никак не затмевает саму красоту игры, которую придумывает Венгер. Успехов ему!
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    ologreds
    1694996985
    numo445499
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