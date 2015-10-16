Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Венгер: «Наш процент побед в еврокубках войдет в пятерку лучших»

    Венгер: «Наш процент побед в еврокубках войдет в пятерку лучших»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал распространенное мнение о том, что лондонский клуб неохотно тратит деньги на новых игроков.

    «Мы не боимся тратить. Я знаю, что у меня такая репутация, однако когда футболист действительно классный, то мы готовы платить», – говорит Венгер.

    Также француз высказался о неудачном старте «Арсенала» в этом сезоне Лиги чемпионов.

    «Я знаю, что результаты недостаточно хороши. Но мы провели свыше 150 матчей в Европе, и наш процент побед войдет в пятерку лучших».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2015 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996985
    numo445489
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+