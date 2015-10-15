Заммер: «Боатенг – лучший защитник в мире»

Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер поделился своим мнением о защитнике мюнхенцев Джероме Боатенге.

«Его прогресс по-настоящему удивляет. Он сумел стабилизовать свою игру и теперь является полностью состоявшимся футболистом. Это и позволило ему выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Я не сомневаюсь, что он лучший защитник в мире», – говорит Заммер.

Также он прокомментировал сравнение Боатенга с Францем Беккенбауером.

«Сравнение его стиля игры со стилем Беккенбауера – большой комплимент для Боатенга. Мне по душе, что некоторые футболисты называют его «Кайзером».