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    Карпин: «Нам залетает все, в обратную сторону – ничего»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 16-го тура ФНЛ против «Факела». Наставник отметил, что его подопечные часто пропускают со стандартов.

    «Начали, как и в прошлом матче, с 0:1, можно сказать. На третьей минуте уже пенальти поставили. Что касается второго гола, то опять со стандартного положения пропустили. Были моменты, но не смогли реализовать их. Если коротко, то голов не хватает прежде всего. Пропускаем даже не с игры, а со стандартных положений. Забив пять-шесть мячей за все матчи, понятно, что нереально выигрывать. Реализации не хватает. Для реализации, возможно, мастерства где-то не хватает», – говорит Карпин.

    Также специалист пожаловался на отсутствие везения.

    «Есть моменты, в которых не хватает везения. В последнее время нам залетает все что можно, а в обратную сторону ничего не залетает. И схему меняем, и игроков меняем, но результат пока один и тот же».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2015 21:03
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    Комментарии (4)
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    JendosParavoz
    1444933831
    во всех клупах одна и та же песня..
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    vlad1969
    1444949266
    Валера Верим))))))))))))!!!! МОЗГ ВКЛЮЧАЙ!) если есть)
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    Старый Пью
    1444970566
    Валера, это - залёт!
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    ologreds
    1694996985
    numo445471
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