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    Матч «Бешикташ» – Локомотив» перенесен

    Матч четвертого тура Лиги Европы между «Локомотивом» и «Бешикташем» перенесен на более ранее время. Изначально начало встречи планировалось на 22.05, теперь же сообщается, что старт игре будет дан в 19.00.

    «Уважаемые болельщики! В связи с тем что Турция отложила переход на зимнее время с 25 октября на 8 ноября, изменено время начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Бешикташем» и «Локомотивом». Игра начнется 5 ноября в 19:00 по местному и московскому времени», – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.10.2015 20:08
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    Комментарии (2)
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    Snerg
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    20-летний арбитр получил дисквалификацию от местной Федерации футбола за то, что досрочно прервал матч, который проходил слишком односторонне. Сообщается, что в матче двух команд U-14 счет к 60-й минуте был 31:0. Арбитр, посовещавшись с участниками матча, решил прекратить игру. Но Федерация футбола провинции Болонья решила, что судья поступил против правил и подлежит дисквалификации. «Мы понимаем его решение, но правила нужно уважать. Дисквалификация в данном случае это не наказание, а стимул для него, чтобы продолжать прогрессировать. Это будет полезно ему», - сказал представитель Федерации Антонио Аурелио
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