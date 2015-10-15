Матч «Бешикташ» – Локомотив» перенесен

Матч четвертого тура Лиги Европы между «Локомотивом» и «Бешикташем» перенесен на более ранее время. Изначально начало встречи планировалось на 22.05, теперь же сообщается, что старт игре будет дан в 19.00.

«Уважаемые болельщики! В связи с тем что Турция отложила переход на зимнее время с 25 октября на 8 ноября, изменено время начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Бешикташем» и «Локомотивом». Игра начнется 5 ноября в 19:00 по местному и московскому времени», – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».