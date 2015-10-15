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    Украинские пограничники проверят российских болельщиков

    Украинские пограничники проверят российских болельщиков «Челси», которые поедут в Киев на матч Лиги чемпионов между лондонцами и «Динамо», на предмет причастности к противоправной деятельности. Об этом рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    «Первая линия пограничного контроля – это проверка паспорта при прохождении линии государственного контроля. Вторая линия предусматривает дополнительное собеседование с гражданином, в ходе которого уточняется цель визита, особенности визита, а также проверяется дополнительная информация по базам данных о возможной причастности к противоправной деятельности. В данном случае все граждане, которые будут ехать, будут предоставлены контролю второй линии, и цель их поездки и другие обстоятельства, связанные с этим, будут уточняться», – сообщил Слободян в ответ на вопрос о том, как будет происходить проверка болельщиков из России.

    Матч «Динамо» – «Челси» состоится в Киеве 20 октября.

    Источник: Р-Спорт

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    15.10.2015 19:36
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    Комментарии (5)
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    Garrincha58
    1444929787
    ехать туда сейчас где нас считают злейшими врагами это только безмозглые могут
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    Анжи_Монако_05
    1444936241
    Каклы да кому вы нужны???
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    YaGovoryu
    1444947344
    Долбоебы.. Ехать и болеть за Челси.. Чтоб вас там хохлы поубивали нахуй, меньше больных людей в России будет..
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    ologreds
    1694996987
    numo445465
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