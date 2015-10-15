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    • Клопп: «Я хочу видеть больше веселья в глазах своих игроков»

    Клопп: «Я хочу видеть больше веселья в глазах своих игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, чего он ждет от своих подопечных в матче против «Тоттенхэма».

    «Мы должны начать все заново, сделать рестарт. Меня не интересует, что было несколько недель назад. Мы должны быть активными и готовыми к работе. Нам нужно получать удовольствие от игры. Нам будет противостоять хорошая команда, которая уже какое-то время играет в постоянном составе», – говорит Клопп.

    По словам немца, у него уже есть план на матч со «шпорами».

    «Если на тренировках ничего не случится, то я знаю, как мы будем играть. На занятиях мы постараемся улучшить взаимопонимание. Это же просто футбол, и все эти парни хорошо в него играют, иначе их здесь не было бы».

    Наставник хочет добиться от игроков правильного настроя.

    «Я хочу видеть больше смелости, больше веселья в их глазах. Хочу, чтобы им нравилось то, что они делают. Надеюсь, мы можем быть организованными и действовать не только в атаке».

    Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу 17 октября.

    Источник: Liverpool Echo

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    15.10.2015 19:16
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    Комментарии (4)
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    Mr Abdullaev
    1444932914
    Хорошийй тренер. Хочу чтоб везло ему.
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    джон базелон
    1444935355
    Удачи Юргену в Ливерпуле,тренер он великолепный,эксцентричный и очень мне симпатизирует!
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    belazist
    1444939690
    Удачи отличному тренеру.
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    ologreds
    1694996987
    numo445463
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