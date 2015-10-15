Яровинский: «Интерес к Черышеву – просто слухи»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский не может сказать ничего конкретного относительно интереса его клуба к игроку мадридского «Реала» Денису Черышеву.

«Нельзя забывать, что мы говорим про футболиста мадридского «Реала». Что аренда, что покупка игрока этого клуба – довольно дорогостоящее мероприятие. Думаю, Денис закрепился в обойме мадридцев и вряд ли захочет что-то менять. В любом случае, информация об интересе ЦСКА к Черышеву – это все слухи. Денис – прекрасный игрок, который выступает в лучшем клубе мира. Уверен, он захочет продолжить выступать за «Реал». Хотя лучше этот вопрос адресовать ему самому. Мы с мадридским «Реалом» по нему не контактировали», – сказал Яровинский.

В нынешнем сезоне Черышев провел на поле всего 13 минут.