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    Яровинский: «Интерес к Черышеву – просто слухи»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский не может сказать ничего конкретного относительно интереса его клуба к игроку мадридского «Реала» Денису Черышеву.

    «Нельзя забывать, что мы говорим про футболиста мадридского «Реала». Что аренда, что покупка игрока этого клуба – довольно дорогостоящее мероприятие. Думаю, Денис закрепился в обойме мадридцев и вряд ли захочет что-то менять. В любом случае, информация об интересе ЦСКА к Черышеву – это все слухи. Денис – прекрасный игрок, который выступает в лучшем клубе мира. Уверен, он захочет продолжить выступать за «Реал». Хотя лучше этот вопрос адресовать ему самому. Мы с мадридским «Реалом» по нему не контактировали», – сказал Яровинский.

    В нынешнем сезоне Черышев провел на поле всего 13 минут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2015 18:28
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    Комментарии (3)
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    джон базелон
    1444935596
    Если охота сидеть на лавке,оставайся пожалуйста,ну а хочешь и дальше расти как футболист тогда уходи!
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    CSKA №1
    1444939618
    Черышев-типичный лавочный хавбек!!!Ничего стоящего
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    ologreds
    1694996987
    numo445459
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