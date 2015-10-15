Овчинников: «Тренеры должны всегда верить в своих футболистов»

Тренер столичного ЦСКА Сергей Овчинников считает, что тренеры должны всегда верить в своих футболистов, независимо от ситуации.

— В чем секрет столь удачного начала сезона?



— У нас в клубе все настроены только на первое место. Цель – золотые медали, мы очень хотим их завоевать. Кроме того, очень бы хотелось отметить болельщиков ПФК ЦСКА. Пользуясь случаем, хочу искренне их поблагодарить. Даже в Саранске, где мы по ходу встречи уступали с крупным счетом, они ни на минуту не переставали поддерживать команду. Поверьте, для футболистов это очень важно. Они на поле все чувствуют, как и мы на тренерской скамейке. Восхищаюсь поддержкой армейских болельщиков. Вы действительно являетесь нашим 12-м игроком!

— Почти все матчи этого сезона с участием ПФК ЦСКА получаются очень интересными и драматичными. Несколько раз команда вытаскивала сложнейшие игры, забивая решающие голы на последних минутах. Представляю, сколько нервной энергии уходит у тренеров по ходу таких поединков.



— С одной стороны, подобные матчи, безусловно, эмоционально выхолащивают. Нервничаем мы немало, это факт. И все же, прелесть футбола еще и в его непредсказуемости. Наши игроки – большие молодцы! Никогда не опустят рук, даже в самой сложной ситуации. На самом деле, пока не прозвучал финальный свисток, все можно исправить. Кроме того, здесь велика роль главного тренера ПФК ЦСКА. У Леонида Викторовича железный характер, он очень не любит проигрывать. Его грамотные решения не раз оказывали решающее влияние на ход матчей.

— Вы вспомнили поединок в Саранске, где армейцы поначалу уступали со счетом 0:3, да еще и остались вдесятером. Расскажите, что чувствовали в перерыве? Верили, что матч можно спасти?



— Я был абсолютно убежден, что мы не проиграем. В том, что непременно победим, может, и не был уверен, но о возможном поражении даже не думал. В итоге матч превратился в настоящий триллер со счастливой для нас развязкой.

— На чем основывалась ваша уверенность?



— ПФК ЦСКА – лидер российского футбола. Команда способна перевернуть любой матч, что в очередной раз и доказала. Очень помог быстрый гол Кирилла Панченко. Этот мяч, как мне кажется, и стал переломным. Еще хочу сказать, что тренеры в любой ситуации должны верить в своих футболистов. Мы никогда не сомневаемся в наших игроках. Их несгибаемый характер и воля к победе достойны всяческого уважения.