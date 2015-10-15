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    • Четыре игрока «Волги» отказались лететь в Томск из-за невыплат

    Четыре игрока «Волги» отказались лететь в Томск из-за невыплат

    Четыре игрока нижегородской «Волги» не полетели на матч 15-го тура ФНЛ в Томск из-за задолженностей по зарплате.

    «Я и еще несколько ребят не летим в Томск. У нас большие долги: и по зарплате, и по премиальным. Должны еще за прошлый сезон. Вся эта ситуация порядком надоела. Вчера нам сказали, что деньги есть.

    Сегодня, что денег нет. А у меня семья, трое детей. И у Суханова — трое. И у других ребят дети. Я честно сказал: «Играть не буду». А если я в Томске получу травму и завершу карьеру? И кто мне поможет в этой ситуации?

    Уже устали от обещаний. «Подождите неделю, подождите неделю…» Мы свою работу делаем, еще недавно шли четвертыми. Пора и руководству показать свою. Что дальше? Не знаю. Будет видно, когда команда вернется из Томска», – рассказал полузащитник Леандро.

    Также в Томск не полетели вратарь Артур Нигматуллин, Эдуард Суханов и Никита Саталкин.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.10.2015 15:23
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    Комментарии (4)
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    Ele13
    1444916844
    Понимаю игроков. Кто захочет выкладываться за еду? Жить-то хочется хорошо. Вообще такому крупному городу, как Н.Новгород нужно бы иметь команду хоть уровня Премьер-Лиги, а вместо этого руководство и зарплату-то платить не могут...
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    Медвепут великий
    1444917977
    Капитализм, он такой
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    sir_Alex
    1444920956
    Имеют право. Только в "Волге" им больше не играть
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    ologreds
    1694996987
    numo445447
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