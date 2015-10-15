Четыре игрока «Волги» отказались лететь в Томск из-за невыплат

Четыре игрока нижегородской «Волги» не полетели на матч 15-го тура ФНЛ в Томск из-за задолженностей по зарплате.

«Я и еще несколько ребят не летим в Томск. У нас большие долги: и по зарплате, и по премиальным. Должны еще за прошлый сезон. Вся эта ситуация порядком надоела. Вчера нам сказали, что деньги есть.

Сегодня, что денег нет. А у меня семья, трое детей. И у Суханова — трое. И у других ребят дети. Я честно сказал: «Играть не буду». А если я в Томске получу травму и завершу карьеру? И кто мне поможет в этой ситуации?

Уже устали от обещаний. «Подождите неделю, подождите неделю…» Мы свою работу делаем, еще недавно шли четвертыми. Пора и руководству показать свою. Что дальше? Не знаю. Будет видно, когда команда вернется из Томска», – рассказал полузащитник Леандро.

Также в Томск не полетели вратарь Артур Нигматуллин, Эдуард Суханов и Никита Саталкин.