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    Черевченко: «Рассчитываем на Дюрицу»

    Главный тренер столичного «Локомотива» Игорь Черевченко рассчитывает на то, что в скором времени защитник Ян Дюрица сможет помочь команде.

    – Вы хорошо знали Аленичева как футболиста. Он сейчас придерживается той же философии, что исповедовал, когда играл?

    – Я не только как футболиста его знаю. Мы и в жизни общаемся. Вместе учились в Высшей школе тренеров. Его тактические взгляды не хочу комментировать. Не люблю о людях говорить, могу о себе все рассказать.

    – Тот факт, что Дюрица был вызван в сборную, говорит о том, что он уже полностью готов?

    – Да, он уже давно тренируется в общей группе. Мы на него рассчитываем, но в какой игре он появится, сказать не могу.

    – Вы на днях съездили на тренерские курсы в Швейцарию. Подготовка к матчу от этого не пострадала?

    – Два дня ничего не решают. С командой работали Олег Пашинин и Саркис Оганесян. В Швейцарию приехали тренеры из России, Латвии, Португалии и Черногории. Пообщались, лекции послушали. Я не мог отказаться от поездки, это учеба. Как в школе: пропустил – двойку поставят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2015 13:41
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