Черевченко: «Рассчитываем на Дюрицу»

Главный тренер столичного «Локомотива» Игорь Черевченко рассчитывает на то, что в скором времени защитник Ян Дюрица сможет помочь команде.

– Вы хорошо знали Аленичева как футболиста. Он сейчас придерживается той же философии, что исповедовал, когда играл?

– Я не только как футболиста его знаю. Мы и в жизни общаемся. Вместе учились в Высшей школе тренеров. Его тактические взгляды не хочу комментировать. Не люблю о людях говорить, могу о себе все рассказать.

– Тот факт, что Дюрица был вызван в сборную, говорит о том, что он уже полностью готов?

– Да, он уже давно тренируется в общей группе. Мы на него рассчитываем, но в какой игре он появится, сказать не могу.

– Вы на днях съездили на тренерские курсы в Швейцарию. Подготовка к матчу от этого не пострадала?

– Два дня ничего не решают. С командой работали Олег Пашинин и Саркис Оганесян. В Швейцарию приехали тренеры из России, Латвии, Португалии и Черногории. Пообщались, лекции послушали. Я не мог отказаться от поездки, это учеба. Как в школе: пропустил – двойку поставят.