Газизов: «Компенсация за Зинченко не будет большой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что судебные разбирательства между его клубом и «Шахтером» в самом разгаре, но за полузащитника Александра Зинченко много клуб не заплатит.

«Пока еще никаких денег мы «Шахтеру» не платили. Идут определенные тяжбы. Суд должен определить только размер компенсации. Думаю, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на финишную прямую. Мы прекрасно понимаем, сколько это примерно стоит.



Это не большая сумма, футбольному человеку ее несложно вычислить, но желательно раньше времени ее не обнародовать. И это не миллион евро», – поделился Газизов.