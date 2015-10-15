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    Черевченко: «Это не дерби, это обычная игра»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко настраивается на победу в матче против «Спартака» в рамках 12-го тура Премьер-лиги несмотря на то, что его команда гарантированно останется выше.

    «Для меня это не дерби, это обычная игра. Да, две команды рядом, их разделяет четыре очка, но при любом раскладе мы останемся выше «Спартака», но настраиваемся на победу. Серьезно готовимся, но только сегодня команда собралась в полном составе. Кто из «Спартака» наиболее опасен для «Локомотива»? Пока не буду об этом рассуждать, еще три дня до игры, мы пока анализируем. За эти дни тренерскому штабу предстоит проделать большой объем работы. Мы просматриваем по четыре прошедших матча каждой команды нашего ближайшего соперника», – поделился Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2015 12:23
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    Комментарии (3)
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    zra78
    1444905008
    Удачи!!!
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    stas-kst
    1444920084
    жаль... раньше было дерби
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    ologreds
    1694996989
    numo445429
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