Касаев: «Будем использовать проблемы «Спартака» в обороне»

Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев считает, что у «Спартака», с которым его клубу предстоит играть в выходные в рамках 12-го тура Премьер-лиги, сильная атака, но проблемная оборона.

– Можно ли сказать, что матч со «Спартаком» будет за шесть очков?

– Пока рано об этом говорить. Я надеюсь, будет хорошая игра, интересная для болельщиков.

– Нет ли досады, что не удалось сыграть за сборную?

– Любому футболисту, который находится в обойме, хочется сыграть и помочь команде. Но я впервые был под руководством Слуцкого, понимал, что так и будет.

– В чем сильные стороны «Спартака»?

– Хорошая атакующая линия, но есть проблемы в обороне, которые мы будем использовать.

Матч состоится 18 октября в 13:30 по московскому времени.