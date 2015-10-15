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    Гендиректор «Шахтера»: «Мы судимся с «Уфой» и Зинченко»

    Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что клуб имеет претензии к «Уфе», которая летом подписала полузащитника Александра Зинченко.

    «Он разорвал контракт в одностороннем порядке. Долго ездил по России, его пытались пристроить то в один клуб, то в другой. Некоторые президенты клубов даже приезжали ко мне и рассказывали, что хотят взять этого футболиста, но вовремя одумались и не взяли. При этом, я им объяснял, что дело находится в ФИФА и в ближайшее время будет дисквалификация футболиста.

    Кроме того, будет наложен штраф на клуб, который его подпишет. Но, как я понимаю, агентам удалось поработать с Уфой. Сейчас мы судимся с Уфой и с Зинченко», – заявил Палкин.

    Напомним, ранее Зинченко был заигран за сборную Украины в матче с Испанией и теперь будет считаться легионером в РФПЛ.

    Источник: Football.ua

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    15.10.2015 10:50
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