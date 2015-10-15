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    • Данни: «Говорили, что Россия не смогла восстановиться после Второй мировой войны»

    Данни: «Говорили, что Россия не смогла восстановиться после Второй мировой войны»

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни вспомнил о своем приезде в Россию и переходе в петербургский клуб из московского «Динамо».

    – Помню, было очень непросто решиться на переезд. Мне рассказывали, что Россия так и не смогла восстановиться после Второй мировой войны, что в стране очень тяжелая обстановка. Но я приехал в Москву и сразу понял, что все это пустые разговоры. Да, Россия сильно отличается от Португалии и здесь очень холодно! Но потом мы с семьей привыкли и нам понравилось.

    – Вы играли в «Динамо», вас там любили болельщики, в команде вы сразу стали лидером. Так почему же согласились перейти в «Зенит»? Деньги привлекли?

    – Не деньги точно! По деньгам было одинаково – здесь я зарабатывал столько же, сколько и в «Динамо». Но мне хотелось выигрывать титулы, выступать в Лиге чемпионов, а в «Динамо» у меня такой возможности не было. Я благодарен московскому клубу за то, что он открыл мне дверь в жизнь, дал возможность прогрессировать. И в Петербурге ведь я оказался тоже благодаря «Динамо».

    Источник: «Невское время»

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    15.10.2015 08:34
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    Комментарии (2)
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    один из самых достойных легионеров в России
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