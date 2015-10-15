Промес: «Задача «Спартака» – место в четверке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о задачах команды на сезон. По словам голландца, перед командой стоит задача попасть в ервокубки.

– Нынешний «Спартак» – команда, самолюбие которой больно уязвлено. Это команда, которая хочет доказать, что два предыдущих сезона были недоразумением. И мы делаем все возможное, чтобы не повторить ошибкок тех сезонов. Есть такая вещь, как гордость. «Спартак» – самый великий клуб в России. И мы должны соответствовать этому званию – здесь и сейчас.

– От великого клуба хотят красивой игры, а в последнее время что-то не всегда получается.

– Если бы был болельщиком, тоже постоянно требовал от своей любимой команды зрелища. Это абсолютно нормальное желание. И мы стараемся играть для зрителей. Но они тоже должны понимать, что иногда бывают такие игры, когда красивые комбинации не дают результата. Ты можешь сделать сотню трюков с мячом, но проиграть 0:3. В чем смысл? В нашей ситуации главная задача – взять три очка. Абсолютно неважно, каким путем добыта победа. Неважно, кто забил. Надо выиграть, а красивый футбол придет со временем.

– Если объективно, на что рассчитывать?

– На то, что мы закончим сезон в зоне еврокубков. Получается: задача-минимум – занять четвертое место. Моя личная цель – это, конечно, Лига чемпионов. Но и попадание в Лигу Европы также будет хорошим результатом. Это станет новой точкой отсчета для «Спартака», начало нового этапа.