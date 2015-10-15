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    «Барселона» подала апелляцию в ФИФА по делу Турана

    «Барселона» подаст протест на ФИФА, который не так и не дал точного ответа по поводу возможности регистрации полузащитника Арда Турана вместо травмированного Рафиньи.

    Каталонский клуб трижды направлял запросы в ФИФА, но получил всего один ответ, в котором организация рекомендовала «Барселоне» не заявлять Турана на матчи Примеры. По мнению клуба, эта рекомендация не носит обязательный характер.

    В четверг «Барселона» подала протест в апелляционный комитет ФИФА. Если и оттуда не последует точного ответа, испанцы обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.10.2015 08:03
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