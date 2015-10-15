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    Варга: «Разговаривал с Венгером, Кокорин ему не нужен»

    Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что лондонский «Арсенал» зимой может вступить с «Динамо» в переговоры по трансферу нападающего Александра Кокорина.

    «Я недавно общался с Арсеном и могу точно сказать, что у него никогда не было желания приобрести Кокорина. Заявления представителей «Динамо» о желании Венгера арендовать Кокорина выглядят очень забавно. Венгер, если вы знаете, вообще не арендует футболистов. Если ему нужен тот или иной игрок, он спрашивает: «Сколько вы за него хотите?». Он уже 17 лет в «Арсенале» и думает о завтрашнем дне, а не берет игроков для решения локальной задачи. У него было около £100 млн на приобретение новичков этим летом, но в «Арсенале» так и не появилось ни одного нового полевого игрока. Так что слова о том, что «Динамо» не отпустило Кокорина в аренду, – это утка. Кто-то придумал это, чтобы поднять интерес к Кокорину, ускорить его продажу в другой клуб или постараться выбить для него более выгодные финансовые условия.

    Я наблюдал за Кокориным на протяжении этого отборочного цикла и, честно говоря, разочарован его уровнем игры. У него есть талант, но он не очень серьезно к себе относится. Лично мы не знакомы. Я делаю такой вывод по его игре. У Саши низкий процент реализации моментов. Даже когда надо сделать последнее базовое касание, он допускает много брака. Такие форварды не нужны Венгеру», – заявил Варга.

    Источник: Известия

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    15.10.2015 07:46
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    Комментарии (20)
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    Стелс007
    1444895533
    На лесобазу. Там место бревнам
    Ответить
    Hater gonna hate
    1444898407
    а Кельстрем не в аренде был?)
    Ответить
    Измайловский Кочегар
    1444900774
    Очень убедительно.
    Ответить
    BorisoW
    1444903395
    Кто-то сомневался?Ему Аршавина хватило...
    Ответить
    Lenin26
    1444915391
    Как я и писал в предыдущей новости о том что выбирают между Кокориным и ещё каким то игроком,всё это маркетинговый шаг,хотят набить цену на него,потому что Динамо испытывает финансовые трудности и хотят его подороже продать,чтобы разгрузить зарплатную ведомость и отчитаться перед УЕФА.
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    piper65
    1444916837
    да он никому особо не нужен. даже динамо, мне кажется, паспорт кокорина нужнее, чем сам кокорин
    Ответить
    borsch123
    1444921650
    Скоро Бавария его за миллиард купит.
    Ответить
    ESPANOL
    1444921801
    Это полено только папе Карло бы понравилось, да ещё Капелло и Слуцкому. Неужели у Слуцкого глаз нет? Или его вынуждают ставить в основу эту бездарность?
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    nim-
    1444924950
    Да и так понятно. Зачем Арсеналу Кокорин? Нужно быть уж совсем глупым, чтобы верить, что Кокорин понадобился Арсеналу. Да что уж там, любому клубу АПЛ. Конечно, хочется, чтобы русские играли в таких чемпионатах, как АПЛ, но не такие, как Кокорин.
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    ologreds
    1694996990
    numo445410
    Ответить
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