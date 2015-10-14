Главный тренер «Волги» написал открытое письмо губернатору Нижегородской области

Главный тренер нижегородской «Волги» Андрей Талалаев написал открытое письмо губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву, где рассказал о тяжелом положении, в котором оказалась его команда. Напомним, сегодня уже состоялась встреча игроков и тренеров «Волги» с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым. Темой для разговора стала пятимесячная задержка зарплаты и премиальных.



Уважаемый Валерий Павлинович! Я, главный тренер ФК «Волга» НН Талалаев Андрей Викторович, обращаюсь к вам от лица футболистов, медицинских работников и тренерско-административного штаба ФК «Волга» НН. Мы просим вашего непосредственного участия и помощи. Проблемы, которые возникли, вынуждают обратиться к вам. Прошу вас обратить внимание на положение футбольных дел в Нижегородской области и жизнедеятельность ФК «Волга» НН:



1. В нашем городе за 7 лет не построено ни одного современного полноразмерного футбольного поля, что не дает возможности для реализации программы развития футбола, как профессионального, так и детско-юношеского.

2. Отсутствие своевременного финансирования не позволяет решать максимальные задачи, поставленные руководителями области.

3. Сотрудники и футболисты ФК «Волга» НН имеют долги по заработной плате за 4 месяца и по премиальным выплатам за 12 месяцев.

4. Стадионы с искусственным покрытием Нижнего Новгорода («Строитель», «Северный») не соответствуют современным стандартам и нормам. Это делает невозможным качественный круглогодичный тренировочный процесс. Из-за этого результаты всех команд региона неизбежно падают поздней осенью и ранней весной.



Это происходит, несмотря на то что зарплатная ведомость клуба была уменьшена в 4 раза и кредиторская задолженность, оставшаяся после выступления в Премьер-Лиге, сокращена в 2 раза. За 1,5 года после вылета из Премьер-Лиги в ФК «Волга» НН было проведено полное омоложение состава. За сезон-2014/2015 ФК «Волга» НН стала самой молодой командой в ФНЛ. Было задействовано 9 нижегородских футболистов.



Комплектование на сезон-2015/2016 в ФНЛ было проведено только бесплатными игроками до 28 лет и футболистами Нижегородской области (30% от общего состава), утвержденными правлением клуба. Команда находится в лидирующей группе ФНЛ.



Создана вторая команда ФК «Волга-Олимпиец», в которой 50% собственных нижегородских воспитанников. Команда находится в лидирующей четверке II лиги (ПФЛ).

Впервые в истории Нижегородского футбола команда старших юношей ФК «Волга» НН (до 19 лет), тщательно отобранных из более чем 100 областных футболистов, выиграла первенство России среди ДЮСШ.



За этот период два молодых нижегородских футболиста — Петров и Маляров — вызваны в молодежную и юношескую сборные России. Выводы:

1. Для дальнейшего прогресса массового и профессионального футбола в Нижегородской области просим вас проконтролировать финансирование ФК «Волга» НН и ДЮСШ согласно утверждeнному бюджету на 2015 год.

2. Оказать содействие в решении вопросов по организации тренировочного процесса на стадионах города и области (стадион «Полет» НН, Стадион города Кстово). Обращения к министру спорта Нижегородской области и министру образования Нижегородской области не оказались эффективными.

3. Рассмотреть вопрос о создании искусственного поля последнего поколения в нижней части Нижнего Новгорода в кратчайшие сроки. Команде негде тренироваться!



С уважением, главный тренер ФК «Волга» НН Талалаев А.В.