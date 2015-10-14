Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Список из 23 претендентов на «Золотой мяч» будет объявлен 20 октября

    Список из 23 претендентов на «Золотой мяч» будет объявлен 20 октября

    Стали известны даты, когда ФИФА назовет имена 23 футболистов и финальную тройку претендентов на получение «Золотого мяча».

    Список из 23 претендентов на награду будет объявлен 20 октября. После чего капитаны и тренеры всех сборных, а также представители СМИ будут голосовать и 30 ноября будут названы имена трех кандидатов на «Золотой мяч».

    Ранее стали известны 59 претендентов на звание лучшего игрока Европы по итогам 2015 года.

    Напомним, действующим обладателем награды является нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996991
    numo445388
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+