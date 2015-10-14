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    Сиссе: «Я не шантажировал Вальбуэна. Он мой друг»

    Экс-форвард "Кубани" Джибриль Сиссе высказался относительно информации о том, что он был привлечен к расследованию дела о шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна интимным видео. По словам нападающего, он просто хотел предупредить 31-летнего хавбека об этой ситуации.

    "Я не имею никакого отношения к этому. Матье мой друг. Я просто предупредил его, что вокруг него происходит нечто неприятное. Вот и все. Конец истории. Все это, конечно, не смешно. Все могло плохо закончиться и для него, и для меня", — сказал француз в эфире телеканала D8.

    Напомним, ранее французская полиция освободила Джибриля Сиссе из-под стражи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 20:58
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