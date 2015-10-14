Промес: «Постоянно обсуждаем Россию с Депаем»

Лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о собственном развитии и уровне чемпионата России в целом.

«Я постоянно прогрессирую в России. Я стал более зрелым футболистом. Раньше от меня не все знали, что ждать. Сейчас от меня ожидают определенного уровня, мои партнеры по команде знают, на что я способен. Я в свою очередь стараюсь делать все, чтобы эту планку поддерживать. Сами посудите: мой рейтинг в FIFA 2015 был 74, а в FIFA 2016 – 80. Огромная разница.

Правда ли, что легионеры в России перестают расти? Нет, это не так. Здесь есть возможность играть с участниками Лиги Чемпионов, например с «Зенитом» и ЦСКА. Это топ команды, топ матчи. На моем примере я доказал, что молодой футболист, переходя в Россию, может прогрессировать. В сборной постоянно спрашивают о России. Постоянно говорим о ней, например с Депаем», – добавил спартаковец.

Напомним, что Квинси Промес принял участие в 11 матчах чемпионата России в этом году и забил 5 голов.