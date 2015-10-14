Де Хеа: «Опция выкупа? Спросите об этом моего агента»

Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа не стал комментировать детали своего контракта. По некоторым данным, в контракте прописана сумма в размере 30 миллионов фунтов отступных.

«Об этом лучше спросите Жорже (Мендеша, агента футболиста, прим. Bombardir.ru). Он обращает внимание на эти детали», - сказал испанец.

Напомним, что переход Давида Де Хеа в «Реал» этим летом сорвался в последний момент, после чего голкипер подписал новое соглашение со своими клубом на 4 года, по условиям которого он будет зарабатывать порядка 200 тысяч фунтов в неделю.