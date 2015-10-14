Юрист: «Спартак» не выплатил Дзюбе зарплату за февраль»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, сообщил, что «Спартак» до сих пор не рассчитался с его клиентом.

Напомним, что в феврале этого года, будучи игроком «Спартака» Дзюба подписал контракт с «Зенитом», который вступил в силу в июле. После подписания контракта Дзюба дал интервью официальному сайту «Зенита», за что его лишили зарплаты за февраль. 1 октября комитет по статусу игроков РФС признал, что «Спартак» сделал это незаконно и обязал того выплатить задолженность.

«Спартак» пока не выплатил Дзюбе зарплату за февраль. Мы будем ждать до 15 числа, потом посмотрим», – сказал Прокопец.