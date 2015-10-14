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    Юрист: «Спартак» не выплатил Дзюбе зарплату за февраль»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, сообщил, что «Спартак» до сих пор не рассчитался с его клиентом.

    Напомним, что в феврале этого года, будучи игроком «Спартака» Дзюба подписал контракт с «Зенитом», который вступил в силу в июле. После подписания контракта Дзюба дал интервью официальному сайту «Зенита», за что его лишили зарплаты за февраль. 1 октября комитет по статусу игроков РФС признал, что «Спартак» сделал это незаконно и обязал того выплатить задолженность.

    «Спартак» пока не выплатил Дзюбе зарплату за февраль. Мы будем ждать до 15 числа, потом посмотрим», – сказал Прокопец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2015 11:50
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    Комментарии (4)
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    rumyn82
    1444816053
    пусть сосёт! бревно
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    Colonist
    1444818657
    я бы с него неустойку взял бы...)
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    mgordeev
    1444820265
    Зарплата = заработанная плата. Что в феврале Дзюба заработал для Спартака?
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    ologreds
    1694996995
    numo445315
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