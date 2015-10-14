Бенитес: «Роналду все еще голоден»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес после вручения форварду команды Криштиану Роналду прошлогодней «Золотой бутсы» прокомментировал его выступления в этом сезоне.

«Таких показателей очень трудно достичь футболисту. Можно выиграть «Золотоую бутсу», но чтобы сделать это четыре раза, нужно иметь настойчивость и очень сильно работать.

Он продолжает устанавливать новые рекорды. Мы говорим об игроке с невероятным талантом и качествами, которые позволили ему превзойти Рауля и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Но Роналду не остановится на этих рекордах. Он все еще голоден, полон амбиций и способен улучшить все свои показатели в будущем», – заявил Бенитес.