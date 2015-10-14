Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бенитес: «Роналду все еще голоден»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес после вручения форварду команды Криштиану Роналду прошлогодней «Золотой бутсы» прокомментировал его выступления в этом сезоне.

    «Таких показателей очень трудно достичь футболисту. Можно выиграть «Золотоую бутсу», но чтобы сделать это четыре раза, нужно иметь настойчивость и очень сильно работать.

    Он продолжает устанавливать новые рекорды. Мы говорим об игроке с невероятным талантом и качествами, которые позволили ему превзойти Рауля и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

    Но Роналду не остановится на этих рекордах. Он все еще голоден, полон амбиций и способен улучшить все свои показатели в будущем», – заявил Бенитес.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996996
    numo445302
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+