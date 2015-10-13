Россия сыграет в ноябре товарищеский матч с топовой командой

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести товарищеский матч с одной из команд, избежавших попадания в стыковые матчи отборочного турнира Евро-2016, в ноябре 2015 года.

«Мы только сейчас начали этим серьезно заниматься, по понятным причинам. Ведь даже сегодня еще предстоит игровой день в отборочном турнире. Это топовые команды, которые уверены в своем выходе в финальную часть чемпионатов мира или Европы, расписывают свои товарищеские матчи надолго вперед.

У нас сейчас есть список сборных, которые не будут играть в стыках. С ними ведем активные переговоры. В первую очередь с теми, кто вышел в финальную часть. А в марте, как я уже говорил, планируем сыграть с Францией», – сказал Мутко.