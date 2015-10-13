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    • Россия сыграет в ноябре товарищеский матч с топовой командой

    Россия сыграет в ноябре товарищеский матч с топовой командой

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести товарищеский матч с одной из команд, избежавших попадания в стыковые матчи отборочного турнира Евро-2016, в ноябре 2015 года.

    «Мы только сейчас начали этим серьезно заниматься, по понятным причинам. Ведь даже сегодня еще предстоит игровой день в отборочном турнире. Это топовые команды, которые уверены в своем выходе в финальную часть чемпионатов мира или Европы, расписывают свои товарищеские матчи надолго вперед.

    У нас сейчас есть список сборных, которые не будут играть в стыках. С ними ведем активные переговоры. В первую очередь с теми, кто вышел в финальную часть. А в марте, как я уже говорил, планируем сыграть с Францией», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 17:30
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    Комментарии (3)
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    BorisoW
    1444754803
    С Албанией например...
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    OOOVVV.
    1444755799
    Играть с Францией в марте? Не знаю какая погода будет.
    Ответить
    ologreds
    1694996999
    numo445248
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