Роналду: «Хочу получить пятую, шестую «Золотые бутсы»

Нападающий «Реала« Криштиану Роналду сегодня получил четвертую в карьере «Золотую бутсу». Португалец не намерен останавливаться на достигнутом.

«Спасибо всем, кто пришел сюда в столь важный для меня день. Получить четвертую «Золотую бутсу» – большая честь для меня. Это очень важный трофей.

Большое спасибо моим партнерам по команде и тем, кто помог мне быть в хорошей физической форме. Но для меня этого недостаточно. Я хочу получить пятую, шестую «Золотые бутсы», – заявил Роналду.

Напомним, что Роналду установил рекорд в истории приза, вручаемого лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран УЕФА с 1968 года.