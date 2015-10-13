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    Абдулавов: «Прибавляю с каждой тренировкой»

    Нападающий «Анжи» Исламнур Абдулавов, который стал автором одного из двух голов в ворота «Амкара», рассказал о своем игровом задании на этот матч, а также о восстановлении от травмы.

    «От травмы оправился, колено, хвала Всевышнему, не беспокоит. Оптимальную форму, конечно, еще не набрал. Потихоньку иду к этому, прибавляю с каждой тренировкой. Но еще много над чем работать в этом смысле. Выходил на поле с заданием играть «столба» – отыгрываться и бежать вперед.

    Начали, конечно, неудачно. Пропустили контратаку. Всегда тяжело, когда пропускаешь в начале матча. Но мы собрались и могли забить еще в первом тайме. И на второй тайм вышли с хорошим настроем, забили два гола. Затем немного расслабились, потеряли концентрацию и игрока в центре штрафной, в результате пропустили гол. Думаю, сыграли неплохо, учитывая то, что действовали на фоне нагрузок, после нескольких дней в режиме двухразовых тренировок. Есть, конечно, над чем работать. Те же «стандарты»… Игра носила статус товарищеской, но все бились. Было запланировано – получить нагрузку. Мы ее получили», – рассказал Абдулавов.

    Напомним, что товарищеская встреча «Анжи» и «Амкара» завершилась с ничейным счетом – 2:2.

    Источник: ФК «Анжи»

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    13.10.2015 13:34
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    Успехов !!!!
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