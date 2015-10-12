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    • Синодзука принес «Спартаку» победу в матче с молодежным составом

    Синодзука принес «Спартаку» победу в матче с молодежным составом

    Московский «Спартак» на своей базе в Тарасовке провел спарринг с молодежным составом клуба без игроков, которые были вызваны в сборные. Матч завершился в пользу более опытных спартаковцев – 1:0. Гол в первом тайме на счету Иппэя Синодзуки.

    За основу в этом матче вышли Владислав Терешкин, Сергей Паршивлюк, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Артем Тимофеев, Александр Зотов, Иппэй Синодзука, Кирилл Комбаров, Дмитрий Каюмов и Александр Козлов.

    За молодежный состав сыграли Юрий Щербаков, Денис Кутин, Айдар Лисинков, Артем Сокол, Антон Ходырев, Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев, Данил Полубояринов, Владлен Бабаев, Владислав Пантелеев и Артем Лялюшкин

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.10.2015 16:01
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