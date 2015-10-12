Виллиан и Халк не обращают внимания на критику бразильцев

Нападающие сборной Бразилии Виллиан и Халк не обращают внимания на критику со стороны местной прессы, которой они подверглись после поражения команды в матче первого тура отбора ЧМ-2018 против Чили (0:2). Бразильские СМИ после этой встречи раскритиковали атакующих игроков «селесао» и усомнилась в правильности выбора состава главным тренером Дунгой.

«По поводу состава спросите у тренера. Я могу сказать лишь то, что и Халк, и Оскар хотят играть и отдают все силы на поле», – заявил Виллиан.

«Я знаю, что на нас будут оказывать давление. Конечно, наша обязанность – забивать голы. Мы стремимся к этому», – добавил Халк.