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    Клопп: «Мне не нужны футболисты «Боруссии»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что он заинтересован в нескольких игроках своей бывшей команды – дортмундской «Боруссии».

    «Я не собираюсь переманивать игроков «Боруссии» в «Ливерпуль». Мне даже не интересно, сколько денег я смогу потратить в январе. Сейчас только октябрь, до зимы есть еще много времени. У нас много игр, в которых нам нужно оценить своих игроков», – заявил Клопп.

    Напомним, свой первый матч под руководством Клоппа «Ливерпуль» проведет 17 октября на выезде против «Тоттенхэма».

    Источник: Bild

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    12.10.2015 12:31
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    Комментарии (2)
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    Ron09
    1444646800
    Скоро встреча Маура с Клопом глянем кто кого
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    ologreds
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