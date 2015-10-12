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    Анчелотти готов вернуться в Англию

    Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, который сейчас находится без работы после увольнения из «Реала», планирует продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

    «Мой отпуск продлится минимум до конца года, после чего я готов вернуться к работе. Куда я пойду? Туда, куда позовут. Буду вести переговоры, оценивать ситуацию, принимать решение.

    Сейчас я готов к возвращению в футбол. Готов снова работать в январе. Лично мне хотелось бы снова поработать в чемпионате Англии. Там идеальная окружающая среда для футбола и всего, что происходит вокруг него. Можно работать с определенной долей давления, необходимой свободой и спокойно.

    Перед тем как я уйду из футбола, я хотел бы еще раз поработать в Англии», – сказал Анчелотти.

    Стоит напомнить, что Анчелотти уже работал в Англии – он возглавлял лондонский «Челси» с 2009 по 2011 год.

    Источник: Football Italia

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    12.10.2015 11:33
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    Комментарии (2)
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    LondonStamford
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    Нам нужен Анчелотти! Пусть Абромович примет правильное решение - гнать увольнение Моуриньо!
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