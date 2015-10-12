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    В «Лацио» нацелились на звезду киевского «Динамо»

    Форвард киевского «Динамо« Андрей Ярмоленко заинтересовал скаутов итальянского «Лацио». Спортивный директор римлян Игли Таре готов начать переговоры о переходе 25-летнего украинца.

    Напомним, что у футболиста есть действующий контракт с киевлянами, который рассчитан до лета 2016 года. Известно, что кроме «Лацио» в услугах Ярмоленко заинтересованы в «Барселоне«.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Ярмоленко провел 11 матчей в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.

    Источник: Corrieredellosport

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    12.10.2015 10:22
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    Комментарии (4)
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    Igreks
    1444638838
    кокоша курит в сторонке по сравнению с Андреем!!!
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    Lazio-Kiev
    1444851883
    Дай- то Бог! А, точнее Лотито с Суркисом)
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    ologreds
    1694997007
    numo445122
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