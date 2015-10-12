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    • В Воронеже начинается суд о хищении у Кержакова 329 миллионов

    В Воронеже начинается суд о хищении у Кержакова 329 миллионов

    В понедельник, 12 октября, Ленинский районный суд Воронежа проведет предварительные слушания по делу о хищении у нападающего «Зенита« Александра Кержакова более 329 млн рублей. На скамье подсудимых – бизнесмен из Воронежа Михаил Сурин. Заседание будет закрытым. По версии следствия, предприниматель с февраля 2011 по октябрь 2012 года совместно с неустановленными соучастниками под обманным предлогом финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области получил от Кержакова более 329 млн руб., которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

    Стоит отметить, что параллельно в Октябрьском районном суде Петербурга идет суд над менеджером «Газпромбанка» Владимиром Багаевым, который подозревается в подделке банковских документов при переводе средств со счета футболиста. 20 июля Кержаков в суде заявил, что его подписи под денежными переводами на сумму 70-80 млн руб., были подделаны.

    Источник: ТАСС

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    12.10.2015 08:20
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    Комментарии (11)
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    Медвепут великий
    1444628780
    Кинули Сашка, как лошка.
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    Сармат Ростов
    1444636095
    Даааа... Деньжищи -то какие!!! А за сборную играют так, будто друг у друга пару тыщ до получки занимают...
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    neveldomha
    1444637287
    Храните деньги в Сберегательном банке.
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    FIRESTAR
    1444639914
    Офигеть. Просто откуда такие деньги. А главное за что? Александр уже давненько не показывает вдохновенного футбола. Хотя ещё возраст, что мог бы долго играть, ведь были времена...и вообще как то все наши "звезды" сдулись после 30...
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    Артемка30
    1444644311
    Похоже коммерсант из Александра такой же как и футболист
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    taben
    1444653586
    Всего лишь годовая зарплата пацана.
    Ответить
    dudarik
    1444656226
    329лямов подумаешь пару раз сходить кальян покурить
    Ответить
    koka7751
    1444738973
    Подайте, бывшему футболисту сборной России. Как в фильме "12 стульев".
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    ologreds
    1694997007
    numo445113
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