Хави: «Премьер-лига привлекает лучших игроков»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который сейчас играет в Катаре за клуб «Аль-Садд», всегда хотел выступать в английской Премьер-лиге.

«Премьер-лига привлекает лучших игроков. Это лучшее место для игры в футбол: стадионы, поля, болельщики и то, как они живут игрой — все это на немыслимом уровне. Здесь множество отличных команд, и если бы я мог выбирать, то пошел бы в клуб с богатой историей. Возможно, в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». В последнее время появились новые «тяжеловесы», например, «Манчестер Сити», но исторически мой любимый клуб – «МЮ», – признался Хави.

Напомним, что после завершения карьеры футболиста, Хави планирует вернуться в «Барселону» в качестве тренера.