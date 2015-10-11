ФНЛ. «Зенит-2» в гостях уступил «Балтике»

«Зенит-2» в выездном матче 15-го тура Футбольной национальной лиги уступил калининградской «Балтике». Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе хозяев забили Виталий Каленкович, Артем Макарчук и Олег Ланин. Единственный мяч гостей на свой счет записал Вяткин Артем.

После 15 туров ФНЛ «Балтика», набрав 20 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. «Зенит-2» с 18-ю баллами расположился на 14-й строчке.



Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур



Балтика (Калининград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:1 (2:0)



Голы: 1:0 – Каленкович, 35; 2:0 – Макарчук, 42; 3:0 – Ланин, 70; 3:1 – Вяткин, 89.