Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Де Врей: «Из-за ван Гаала всех голландских игроков связывают с «Манчестер Юнайтед»

    Де Врей: «Из-за ван Гаала всех голландских игроков связывают с «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Лацио» Стефан де Врей поделился мнением об информации о переходе в «Манчестер Юнайтед». Также футболист рассказал, когда вновь приступит к тренировкам.

    «Люди часто связывают меня с «Манчестер Юнайтед» из-за того, что там Луи ван Гаал, но я хочу побеждать с «Лацио». Кажется, всех голландских игроков связывают с «МЮ» сейчас, но никогда не было ничего конкретного. Травма? Надеюсь приступить к тренировкам на следующей неделе и быть готовым к игре с «Сассуоло», – сказал де Врей.

    В мае итальянцы уже отказались продавать своего футболиста в клуб из Манчестера за 25 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997010
    numo445059
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+