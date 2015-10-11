Де Врей: «Из-за ван Гаала всех голландских игроков связывают с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей поделился мнением об информации о переходе в «Манчестер Юнайтед». Также футболист рассказал, когда вновь приступит к тренировкам.



«Люди часто связывают меня с «Манчестер Юнайтед» из-за того, что там Луи ван Гаал, но я хочу побеждать с «Лацио». Кажется, всех голландских игроков связывают с «МЮ» сейчас, но никогда не было ничего конкретного. Травма? Надеюсь приступить к тренировкам на следующей неделе и быть готовым к игре с «Сассуоло», – сказал де Врей.



В мае итальянцы уже отказались продавать своего футболиста в клуб из Манчестера за 25 миллионов евро.