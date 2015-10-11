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    • Новые обвинения могут заставить Блаттера уйти из футбола навсегда

    Новые обвинения могут заставить Блаттера уйти из футбола навсегда

    Комитет по этике ФИФА готов предоставить новые доказательства, которые заставят президента организации Йозефа Блаттера завершить карьеру, а главу УЕФА Мишеля Платини уйти из футбола на долгие годы.

    «Эмоции сейчас зашкаливают, но все это гораздо серьезнее, чем кто-то может себе представить. Реальность такова, что, возможно, это все граничит с уголовными преступлениями», – сообщает источник в ФИФА.

    Напомним, в четверг комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней. Швейцарца обвиняют в махинациях с контрактом с КОНКАКАФ, который был составлен в 2005 году, а также в незаконном платеже нынешнему президенту УЕФА Мишелю Платини.

    Источник: Daily Mail

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    11.10.2015 12:14
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    Комментарии (4)
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    ManUtd-Volgograd
    1444570870
    Да ему 90 лет. Пора уже место на кладбище занимать, зачем ему футбол нужен я не понимаю!?
    Ответить
    Антибиотик
    1444575462
    Вонючие амеры не знают уже, как власть над миром удержать, уже до такого опустились.
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    морозз
    1444577032
    Вор должен сидеть в тюрьме, это не мои слова...это классика!
    Ответить
    ologreds
    1694997012
    numo445046
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