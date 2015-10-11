Сегодня ЦСКА сыграет с «Мордовией»

Сегодня, в 11:00 на стадионе «Октябрь» начнется товарищеский матч ЦСКА – «Мордовия». Армейцы проведут этот поединок без 12 игроков основного состава, которые разъехались по своим сборным, под руководством Виктора Гончаренко.

Напомним, что в нынешнем сезоне команды уже встречались в Саранске. В том матче ЦСКА одержал победу со счетом 6:4.

Свой следующий матч ЦСКА проведет 17 октября в рамках 12-го тура Премьер-лиги. На своем поле армейцы примут «Урал». «Мордовия» 19 октября отпарвится на выезд к «Ростову».