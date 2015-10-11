Тевес: «Аргентина должна научиться играть без Месси»

Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес считает, что команда обязана научиться играть без Лионеля Месси, который отсутствует из-за травмы.

«Месси отвлекает внимание соперников на себя, и мы можем чувствовать себя свободнее на поле. Но в четверг у нас в игре возникло недопонимание. Команда не должна останавливаться из-за отсутствия одного игрока.

Лео – лучший игрок в мире и наш большой плюс. Но мы должны научиться играть без него. Плохо стартовали в отборе, но у нас есть шанс все исправить», – заявил Тевес.

Отметим, Аргентина во 2-м туре отбора ЧМ-2018 сыграет на выезде с Парагваем. Матч состоится 14 октября.