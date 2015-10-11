Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тевес: «Аргентина должна научиться играть без Месси»

    Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес считает, что команда обязана научиться играть без Лионеля Месси, который отсутствует из-за травмы.

    «Месси отвлекает внимание соперников на себя, и мы можем чувствовать себя свободнее на поле. Но в четверг у нас в игре возникло недопонимание. Команда не должна останавливаться из-за отсутствия одного игрока.

    Лео – лучший игрок в мире и наш большой плюс. Но мы должны научиться играть без него. Плохо стартовали в отборе, но у нас есть шанс все исправить», – заявил Тевес.

    Отметим, Аргентина во 2-м туре отбора ЧМ-2018 сыграет на выезде с Парагваем. Матч состоится 14 октября.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Антибиотик
    1444548522
    И Барселона кстати тоже. Без Месси у них совсем другой футбол.
    Ответить
    Spirit _402
    1444562860
    Без него всё не так как с ним.. Этого не избежать.. Всё таки он творец футбольной истории..
    Ответить
    ЦСКА 2015-2016
    1444568897
    жуйте пока сопли
    Ответить
    ologreds
    1694997012
    numo445026
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+