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    Блаттер: «Не позволю уничтожить дело всей моей жизни»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер в интервью Schweiz am Sonntag отметил, что не будет сдаваться в борьбе за свой пост.

    «Я чувствую себя прекрасно. Не переживайте за меня, со мной все в порядке. Я – боец. Они могут уничтожить меня самого, но не дело всей моей жизни», – заявил Блаттер.

    Напомним, в четверг комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней. Швейцарца обвиняют в махинациях с контрактом с КОНКАКАФ, который был составлен в 2005 году, а также в незаконном платеже нынешнему президенту УЕФА Мишелю Платини.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 07:46
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
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    Кто "они"? И какое такое "дело твоей жизни"?
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