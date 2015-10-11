Симеоне возглавит «Челси» в случае отставки Моуринью

Лондонский «Челси» обращался в мадридский «Атлетико» по поводу главного тренера команды Диего Симеоне. Несмотря на то, что владелец клуба Роман Абрамович высказал свое доверие португальскому специалисту Жозе Моуринью, «аристократы» рассматривают другие варианты на случай провала «Особенного».

Сообщается, что Симеоне недавно продлили свой контракт с «Атлетико», и лондонцам придется заплатить 15 миллионов фунтов за этот трансфер. Таким образом, Абрамовичу только за смену тренера придется заплатить 45 миллионов – в контракте Моуринью прописана сумма отступных за досрочное расторжение в размере 30 миллионов.

Несмотря на это, руководство «Челси» готово пойти на столь дорогостоящий шаг.