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    Симеоне возглавит «Челси» в случае отставки Моуринью

    Лондонский «Челси» обращался в мадридский «Атлетико» по поводу главного тренера команды Диего Симеоне. Несмотря на то, что владелец клуба Роман Абрамович высказал свое доверие португальскому специалисту Жозе Моуринью, «аристократы» рассматривают другие варианты на случай провала «Особенного».

    Сообщается, что Симеоне недавно продлили свой контракт с «Атлетико», и лондонцам придется заплатить 15 миллионов фунтов за этот трансфер. Таким образом, Абрамовичу только за смену тренера придется заплатить 45 миллионов – в контракте Моуринью прописана сумма отступных за досрочное расторжение в размере 30 миллионов.

    Несмотря на это, руководство «Челси» готово пойти на столь дорогостоящий шаг.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.10.2015 06:40
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    Комментарии (16)
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    sir_Alex
    1444535610
    Ничего себе!
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    Red-White Sakhalin
    1444536427
    Вот это поворот.. Симеоне не стоит делать таких шагов, аристократы зажрались дальше некуда..
    Ответить
    talgatnurzhanov2006
    1444538921
    моура надо полюбому оставлять. Симеонне, клопп они не для англии.
    Ответить
    Виннипух ПЕРЬМ.
    1444540083
    Было бы фантастика
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    Старый Пью
    1444545999
    Если Диего перейдет в Челси - буду болеть за Челси! Чоло Симеоне!
    Ответить
    dzvinka
    1444546534
    и это будет усиление
    Ответить
    ManUtd-Volgograd
    1444549136
    Не переходи в эту хрень! Лучше в МЮ вместо Гали!
    Ответить
    Xiko
    1444557471
    Связи с новыми игроками нет стабильности в игре. Маур начал строить команду по новому! Нужно время, для того, чтоб бы игра шла по нотам. Терпения клубу и болельщикам! Вперед Челси!
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    HardPony
    1444557913
    ну а маур пусть валит в атлетико. конечно скорее всего в мс уйдет.
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    ologreds
    1694997012
    numo445021
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