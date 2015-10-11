Осорио поведет Мексику на ЧМ-2018

Колумбийский специалист Хуан Карлос Осорио назначен главным тренером сборной Мексики, сообщает официальный сайт федерации футбола этой страны. Ранее мексиканцы из-за драки с журналистом телеканала «Ацтека» уволили Мигеля Эрреру.

Отметим, Мексика в ноябре начнет борьбу за путевку на ЧМ-2018. В четвертом раунде отборочного цикла КОНКАКАФ мексиканцы попали в группу А, где их соперниками станут сборные Канады, Сальвадора и Гондураса.

Кроме того, мексиканцы претендуют на поездку на Кубок Конфедераций, который состоится в 2017 году в России. В плей-офф команда встретится со сборной США. Поединок состоится 11 октября.