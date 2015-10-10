Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Дзюба и Широков вошли в ОПСФ

    Сегодня по итогам очередной конференции Общероссийского профессионального союза футболистов были избраны руководящие органы организации и приняты обращения в РФС и международный профсоюз футболистов.

    «В совет профсоюза вошли Вагиз Хидиятуллин, Константин Зырянов, недавно закончивший карьеру Алексей Медведев, Роман Широков, Артем Ребров, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов, Василий Березуцкий, Артем Дзюба, Владислав Шаяхметов (мини-футбол) и Светлана Цидикова (женский футбол). В конференции приняли участи и другие игроки сборной – Касаев, Лодыгин. Мы приняли обращение в международный профсоюз футболистов о включении нашего профсоюза, обращение к РФС – с требованием, чтобы футболисты были представлены в исполкоме. И к лигам с просьбой вступить в переговоры о коллективном соглашении, которое должно установить единую систему отношений между игроками и работодателями. А сегодня в каждом клубе свой мир, свои условия. Для футболистов это неудобно и порой небезопасно», – сообщил глава ОПСФ Александр Зотов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997015
    numo444980
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+