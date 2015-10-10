Дзюба и Широков вошли в ОПСФ

Сегодня по итогам очередной конференции Общероссийского профессионального союза футболистов были избраны руководящие органы организации и приняты обращения в РФС и международный профсоюз футболистов.

«В совет профсоюза вошли Вагиз Хидиятуллин, Константин Зырянов, недавно закончивший карьеру Алексей Медведев, Роман Широков, Артем Ребров, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов, Василий Березуцкий, Артем Дзюба, Владислав Шаяхметов (мини-футбол) и Светлана Цидикова (женский футбол). В конференции приняли участи и другие игроки сборной – Касаев, Лодыгин. Мы приняли обращение в международный профсоюз футболистов о включении нашего профсоюза, обращение к РФС – с требованием, чтобы футболисты были представлены в исполкоме. И к лигам с просьбой вступить в переговоры о коллективном соглашении, которое должно установить единую систему отношений между игроками и работодателями. А сегодня в каждом клубе свой мир, свои условия. Для футболистов это неудобно и порой небезопасно», – сообщил глава ОПСФ Александр Зотов.