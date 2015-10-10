Промес: «Вижу, что в России все не так, как говорят на европейском ТВ»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес отметил, что европейское ТВ, говоря о России, концентрируется на чем-то плохом.

«Европейское телевидение почему-то всегда концентрируется на плохом, когда говорит о России. То война, то что-нибудь еще. А я-то здесь живу, общаюсь с людьми и вижу, что все по-другому. Москва - прекрасный город.

Не понимаю, когда о расизме говорят, как о чем-то естественном для вашей страны. Есть небольшая группа людей с такими взглядами, как и везде. Но гораздо больше других людей - открытых, дружелюбных», - сказал Промес.