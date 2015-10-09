Пильгуй: «Мы не знаем, что у Денисова на душе»

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй хочет, чтобы из бывших футболистов «Анжи» в «Динамо« остались только те, кому дорог столичный клуб.

«Всегда надо исходить из желания самих игроков. Если они хотят остаться и готовы пойти на уступки, то таким футболистам стоит идти навстречу. Конечно, потеря игроков такого уровня ослабит «Динамо», но в будущем клуб может только выиграть от этого. В настоящее время команда находится в стадии становления, когда первым делом надо сформировать игру и состав, который уже в следующем сезоне готов будет биться за высокие места. Поэтому болельщикам необходимо набраться терпения. Но лично я верю, что нынешней молодежи по силам добиться прогресса и вырасти в игроков сборной России. Что касается Денисова, хочу, чтобы он остался, но мы не знаем, что у него на душе и насколько для него дорог наш клуб», – отметил Пильгуй.

Напомним, что руководство «Динамо» хочет вдвое сократить зарплату Денисова.