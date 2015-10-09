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    Спирин подтвердил факт задержки выплат перед судьями РФПЛ

    Глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин высказался относительно информации о задержке выплат арбитрам Премьер-лиги. По словам функционера, судьям и инспекторам, работающим в РФПЛ, все за прошлый сезон закрыли, а за этот – нет.

    «Все понимают ситуацию, потому что нужно было закрыть вопросы расторжения контракта с Фабио Капелло. Поэтому мы оказываемся в той ситуации, что были в начале года, но нам дают гарантии и твердо обещают рассчитаться. Хотя от судей уже идут вопросы о том, когда рассчитаются... У всех семьи. Но пока у нас никаких официальных жалоб и протестов нет, мы прекрасно понимаем, что это временное явление», – сказал Спирин.

    Источник: Р-Спорт

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    09.10.2015 18:17
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