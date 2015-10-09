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    Парфенов: «Дела пошли в гору»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился последними новостями из стана команды.

    «Дела пошли в гору? Да, потихоньку. С учетом Кубка России одержали три победы подряд, не пропустив ни одного мяча. Качество сейчас, наверное, уходит на второй план: нужен результат. Набирать очки начали не благодаря яркой игре, а где-то вопреки. Главное, есть от чего отталкиваться. С «Соколом» поначалу не очень получалось: действовали не совсем так, как хотели. Сделали перестановки, замены – и после перерыва перехватили инициативу. В итоге дожали. Ситуация была непростой уже к моему приходу. Одно наслаивалось на другое. Трое игроков получили по 6 матчей дисквалификации. Шесть игр подряд на выезде, а с Кубком так и вовсе семь. Потом еще травмы пошли. Притом что у «Тосно», как считалось, длинная скамейка, в Хабаровск полетели всего 13 полевых. Больше просто не было. Хотя как раз эта ситуация, видимо, и сплотила команду», – отметил специалист.

    На данный момент «Тосно» находится на 15 месте в таблице.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.10.2015 14:28
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