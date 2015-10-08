Кобелев: «Ионов в «Спартаке»? Это провокация»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слухи о переходе нападающего команды Алексея Ионова в «Спартак».

– До марта говорить, что кто-то куда-то уходит, нет смысла. Эта информация вбрасывается сейчас, чтобы дестабилизировать ситуацию.

– Ионов мог договориться за вашей спиной?

– В душу человеку не залезешь. За спиной мы все можем договориться. Но это не значит, что он может уйти. Контракт у Ионова с «Динамо» до лета.

– Но клубу в нынешней ситуации с финансовым фэйр-плей выгодно продать игрока зимой и выручить какие-то деньги.

– В этой ситуации мы имеем, что имеем. Ионова подписали два года назад. Не все можно говорить. Это касается и трансферных сумм, и зарплаты...

– Если узнаете, что Ионов решил уйти, продолжите его ставить в состав?

– Ионов не может подписать контракт, иначе будет дисквалифицирован. Даже узнавать не буду у него об этом, потому что это неправильно. Если никому не доверять, это тоже неправильно. Ионов, как и остальные, – игрок «Динамо». У того же Самба контракт заканчивается. Но он должен максимальную пользу приносить до его завершения. Это всех в клубе касается.